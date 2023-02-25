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Шкода довкіллю від обстрілів ХФТІ й ядерної установки в П’ятихатках – 15 млрд

Події 09:21   25.02.2023
Елена Нагорная
Шкода довкіллю від обстрілів ХФТІ й ядерної установки в П’ятихатках – 15 млрд

Шкоду довкіллю, спричинену ворожими обстрілами “Харківського фізико-технічного інституту” та безпосередньо ядерної підкритичної установки “Джерело нейтронів” оцінюють у майже 15 мільярдів гривень, збитки ж самого наукового центру внаслідок пошкоджень будівель розрахували на рівні 30 мільйонів гривень.

Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, по території центру росіяни вдарили 74 рази з різного виду зброї: ствольної артилерії “Піон”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган”, “Град”.

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Також Фільчаков розповів, що загалом на Харківщині внаслідок обстрілів військових РФ повністю або частково зруйновано понад 19,5 тисячі об’єктів, з яких понад 4 тисячі – це багатоповерхові будинки, майже 6800 – приватні житлові будинки, 366 – заклади культури, 273 – установи охорони здоров’я.

Як повідомлялося, установка «Джерело нейтронів» у ХФТІ  продовжує перебувати в глибокому підкритичному стані, в який її перевели у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 09:21;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шкоду довкіллю, спричинену ворожими обстрілами “Харківського фізико-технічного інституту” та безпосередньо ядерної підкритичної установки “Джерело нейтронів” оцінюють у майже 15 мільярдів гривень, збитки ж самого наукового центру внаслідок пошкоджень будівель розрахували на рівні 30 мільйонів гривень.".