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Вред экологии от обстрелов ХФТИ и ядерной установки в Пятихатках — 15 млрд грн

Происшествия 09:21   25.02.2023
Елена Нагорная
Вред экологии от обстрелов ХФТИ и ядерной установки в Пятихатках — 15 млрд грн Фото: ХОВА

Вред окружающей среде, нанесенный вражескими обстрелами «Харьковского физико-технического института» и непосредственно ядерной подкритической установки «Источник нейтронов», оценивают почти в 15 миллиардов гривен, убытки же самого научного центра в результате повреждений зданий рассчитали на уровне 30 миллионов гривен.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, по территории центра россияне ударили 74 раза из разного вида оружия: ствольной артиллерии «Пион», РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град».

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Также Фильчаков рассказал, что в целом на Харьковщине в результате обстрелов военных РФ полностью или частично разрушены более 19,5 тысяч объектов, из которых более 4 тысяч — это многоэтажные дома, почти 6800 — частные жилые дома, 366 — учреждения культуры, 273 — учреждения здравоохранения.

Как сообщалось, установка «Источник нейтронов» в ХФТИ  продолжает находиться в глубоком подкритическом состоянии, в которое ее перевели в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вред окружающей среде, нанесенный вражескими обстрелами «Харьковского физико-технического института» и непосредственно ядерной подкритической установки «Источник нейтронов», оценивают почти в 15 миллиардов гривен, убытки же самого научного центра в результате повреждений зданий рассчитали на уровне 30 миллионов гривен.".