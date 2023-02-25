Вред экологии от обстрелов ХФТИ и ядерной установки в Пятихатках — 15 млрд грн
Вред окружающей среде, нанесенный вражескими обстрелами «Харьковского физико-технического института» и непосредственно ядерной подкритической установки «Источник нейтронов», оценивают почти в 15 миллиардов гривен, убытки же самого научного центра в результате повреждений зданий рассчитали на уровне 30 миллионов гривен.
Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По его словам, по территории центра россияне ударили 74 раза из разного вида оружия: ствольной артиллерии «Пион», РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град».
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Также Фильчаков рассказал, что в целом на Харьковщине в результате обстрелов военных РФ полностью или частично разрушены более 19,5 тысяч объектов, из которых более 4 тысяч — это многоэтажные дома, почти 6800 — частные жилые дома, 366 — учреждения культуры, 273 — учреждения здравоохранения.
Как сообщалось, установка «Источник нейтронов» в ХФТИ продолжает находиться в глубоком подкритическом состоянии, в которое ее перевели в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 09:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вред окружающей среде, нанесенный вражескими обстрелами «Харьковского физико-технического института» и непосредственно ядерной подкритической установки «Источник нейтронов», оценивают почти в 15 миллиардов гривен, убытки же самого научного центра в результате повреждений зданий рассчитали на уровне 30 миллионов гривен.".