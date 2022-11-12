Атакуя ХФТИ в Харькове, РФ нарушила 7 принципов ядерной безопасности — Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление по итогам визита миссии экспертов агентства в Харьков.

Заявление Гросси опубликовала пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации агентства, эксперты побывали не только в ННЦ «ХФТИ», о чем ранее сообщало Госатомрегулирования, но и в пункт захоронения радиоактивных отходов Харьковского межобластного спецкомбината «Радон».

«Три наших эксперта по ядерной безопасности и гарантиям смогли успешно выполнить эту очень важную миссию в Харькове, который сильно пострадал во время трагической войны на Украине. Ранее мы получали информацию из Украины о значительном ущербе городскому ядерному исследовательскому комплексу, но впервые смогли своими глазами увидеть объект и сообщить миру о сложной ситуации на нем. Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, впечатляют и даже больше, чем ожидалось. Масштабы и интенсивность непрекращающихся нападений на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности, которые я обозначил в начале конфликта», — заявил Рафаэль Гросси.

По информации МАГАТЭ, установка «Источник нейтронов» в ХФТИ продолжает находиться в глубоком подкритическом состоянии, в которое ее перевели в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Радиоактивный запас установки низок, а превышений уровней радиации на объекте нет. При этом, проверяющие отметили, что обстрелами повреждены инфраструктура объекта, система охлаждения и здание, где находится дизель-генератор.

«В ходе миссии на этой неделе группа экспертов МАГАТЭ обнаружила на объекте еще больший ущерб, чем сообщалось ранее: пострадали почти все здания на объекте, многие из которых, вероятно, не подлежат ремонту. Заместитель генерального директора «ХФТИ» сообщил группе МАГАТЭ, что только за первые три недели конфликта объект пережил около ста случаев ракетных ударов и обстрелов, а электричество и вода были отключены более месяца. Во многих зданиях и сооружениях на участке до сих пор нет тепла и электричества, а большинство окон разбиты. Персонал работает, чтобы закрыть окна и восстановить тепло и электроэнергию перед зимой», — сказано в официальном заявлении агентства.

Что касается второго объекта, на котором побывали инспекторы МАГАТЭ, — спецкомбината «Радон», то он в ходе конфликта не пострадал. Хотя эксперты сообщили, что во время своего визита слышали вдалеке «звуки неоднократных артиллерийских обстрелов».

Что касается непосредственных целей визита инспекторов — а именно проверки, как Украина выполняет гарантии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, то никаких нарушений не обнаружили. Нет изменений в конструкции «Источника нейтронов» и инвентарном списке ядерного материала в ННЦ «ХФТИ»; проверив все горячие камеры на площадке, не обнаружили «никаких признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности».

«Эксперты проверили всю территорию площадки с помощью радиационного монитора и не обнаружили никаких источников радиации с измерениями на фоновом или близком уровне», — подчеркнули в МАГАТЭ.

Единственное, что миссия не смогла проверить — ядерный материал «Источника нейтронов» — из-за отсутствия питания. После восстановления энергоснабжения объекта, проведут дополнительную проверку.

Отметим, что миссия МАГАТЭ, которая побывала в ННЦ «ХФТИ» и на «Радоне» — первая миссия агентства, посетившая Харьков за прошедшие восемь месяцев — с начала полномасштабной войны.