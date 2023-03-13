Взрыв загрязнил бы радиацией весь Харьков: РФ умышленно обстреливала ХФТИ

В Харьковской областной прокуратуре расследуют причастность генерала армии РФ к организации обстрелов ядерного объекта — «Источника нейтронов» в ННЦ «ХФТИ».

Подробности сообщил в эфире нацмарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Сейчас Харьковская областная прокуратура совместно со следователями расследует причастность российского генерала к обстрелам «ХФТИ», на территории которого находится ядерная установка. Территория этого учреждения была неоднократно обстреляна из «Ураганов», «Градов», артиллерии. Очень сильно было повреждено большинство построек этого заведения. Фактически несколько раз было попадание в само здание, где находится эта установка. В случае разрушения и взрыва этой установки около 15 квадратных километров от этого здания было бы загрязнено радиацией, фактически это почти полностью город Харьков», — заявил Чубенко.

Он подчеркнул, что российские граждане принимали участие в строительстве Харьковского физико-технического института десятки лет назад, поэтому прекрасно знали все об этом учреждении.

«Они даже, по оперативной информации, специально производили обстрел этого учреждения», — сказал Чубенко.

При этом «ХФТИ» как ядерный объект защищает ряд международных конвенций, включая Женевскую. Однако армию РФ и ее командующих это не смутило.

«Такие обвинения будут также в трибунале в отношении тех, кто руководил этим вторжением и отдавал такие приказы», — заверил Чубенко.