Вибух забруднив би радіацією весь Харків: РФ навмисне обстрілювала ХФТІ

У Харківській обласній прокуратурі розслідують причетність генерала армії РФ до організації обстрілів ядерного об’єкта – “Джерела нейтронів” у ННЦ “ХФТІ”.

Подробиці повідомив в етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Зараз Харківською обласною прокуратурою спільно зі слідчими розслідується причетність російського генерала до обстрілу “ХФТІ”, на території якого знаходиться ядерна установка. Територію цієї установи було неодноразово обстріляно з “Ураганів”, “Градів”, артилерії. Дуже сильно було пошкоджено більшість будівель цього закладу. Фактично декілька разів було влучання в саму будівлю, де знаходиться ця установка. У разі руйнування та вибуху цієї установки близько 15 квадратних кілометрів від цієї будівлі було б забруднено радіацією, фактично це майже повністю все місто Харків”, – заявив Чубенко.

Він наголосив, що російські громадяни брали участь у будівництві Харківського фізико-технічного інституту десятки років тому, тому чудово знали все про цю установу.

“Вони навіть, за оперативною інформацією, спеціально здійснювали обстріл цієї установи”, – сказав Чубенко.

При цьому “ХФТІ” як ядерний об’єкт захищає низка міжнародних конвенцій, включаючи Женевську. Проте армію РФ та її командувачів це не збентежило.

“Такі звинувачення будуть також у трибуналі щодо тих, хто керував цим вторгненням та віддавав такі накази”, – запевнив Чубенко.