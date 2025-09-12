Чутки про ядерну загрозу: до харків’ян звернулись офіційно
У Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» відреагували на чутки про «загрозу ядерної катастрофи у місті».
«Повідомляємо, що інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Крім того, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об’єкті виключена. Про це раніше заявляв колишній генеральний директор інституту Микола Шульга після обстрілу 6 березня 2022 року», – нагадали у ХФТІ.
Там закликали містян зберігати спокій.
Нагадаємо, у телеграм-каналах, соцмережах і навіть шкільних чатах шириться хвиля повідомлень про «загрозу ядерної катастрофи для Харкова». Першоджерелом повідомлень, є стаття в американському виданні «The New York Times», яка вийшла ще 9 вересня. Там наводять загальновідомі факти про обстріли території ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», де знаходиться ядерна підкритична установка. Такі обстріли мали місце ще з 2022 року. Видання посилається на інформацію прокуратури, оприлюднену рік тому. Жодних відомостей про нові загрози, що виникли з того часу, New York Times не наводить.
