Чутки про Астрахань і удар РС-26: у РНБО заявили, що РФ має різні ракети

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на панічні чутки, які активно розповсюджують українські (зокрема й харківські) телеграм-канали.

Реакцією на попередження посольства США про можливу значну повітряну атаку 20 листопада в українському Телеграмі вже стали версії про удар РС-26 “Рубіж”, що готується по Україні. Автори повідомлень стверджують: РФ нібито готується до запуску ракети РС-26 із Капустіна (Астрахань). Наводять і характеристики цієї ракети.

Повідомлення анонімних каналів підтримав колишній народний депутат, а зараз – популярний блогер Борислав Береза.

“Ворог планує здійснити удар з полігону “Капустин Яр” (Астраханська область) експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, ймовірно ракети РС-26 “Рубіж” по невстановленій цілі на території України”, – заявив він у своєму телеграм-каналі.

У РНБО заявили про спробу “качати панічні настрої”.

“Росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року – це їх тактика. Накопичували ракети, готували авіацію, флот. Ставка на крилаті ракети й балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі та про них попереджали. Росіяни мають у своєму арсеналі різні типи ракет. І це також відомо. Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств“, – написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він рекомендував українцям спланувати свій час, підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут та час, за який до цих безпечних місць можна дістатися. А також – стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил.

“Що стосується паніки, яку намагаються підігрівати – ще раз уточню, що Росія готувалася до цих обстрілів, і це частина війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є та буде”, – підсумував він.