Посольство США заявило про можливу значну повітряну атаку 20 листопада
Звернення на сайті посольства США в Україні адресовано громадянам країни. Дипломатичне представництво закриють, а співробітникам рекомендували бути в укритті.
“Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У якості запобіжного заходу посольство буде закрито, а його співробітникам дано вказівки сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, — сказано в заяві на сайті Посольства США.
Попередження про небезпеку датовано 20 листопада 2024 року. Локація, якої стосується попередження: “Україна, всі регіони”.
Дипломати рекомендують стежити за повідомленнями у ЗМІ, з’ясувати, де знаходяться найближчі укриття та негайно вирушати до них у разі, якщо тривогу оголосять.
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Попередження вже прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Щодо попередження посольства США про можливий обстріл. Нагадаю, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також “калібрів” і балістики. Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти та завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги”, – написав він.
Станом на 09:00 тривоги оголошені в трьох областях на північному сході та центрі країни, а також – на Луганщині та в Криму, які завжди пофарбовані червоним на мапі.
Повітряні сили ЗСУ протягом ранку інформують про переміщення російських ударних безпілотників. Даних про зліт літаків стратегічної авіації не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 09:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звернення на сайті посольства США в Україні адресовано громадянам країни. Дипломатичне представництво закриють, а співробітникам рекомендували бути в укритті".