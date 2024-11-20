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ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті

Суспільство 07:18   20.11.2024
Вікторія Яковенко
ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті

Армія РФ продовжила атакувати вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але успіхів не мала, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські джерела стверджують, що російські війська продовжують бої у промисловій зоні на сході Куп’янська та що російські війська також просунулися на північ від Куп’янська», – зазначили аналітики.

Вони також розповіли, посилаючись на командира української бригади, що командування РФ спершу наказало увійти до Куп’янська-Вузлового та просунутися на лівий берег річки Оскіл до 1 листопада, однак зараз цей термін продовжили до 1 січня 2025 року.

«Російські джерела заявили 19 листопада, що російські війська вперше завдали удару по Куп’янську новою осколково-запальною керованою плануючою авіабомбою «ОФЗАБ-500», – повідомили в ISW.

Купянск фронт
Карта: ISW

На півночі Харківщини успіх мали українські воїни, додали аналітики. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що СОУ просунулися до лісової зони на південний схід від Глибокого.

«Командир українського батальйону, який діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські війська зазнають невідповідних втрат, щоб досягти тактичних успіхів, і заявив, що в одній атаці російські війська втратили 139 осіб, намагаючись захопити 200 метрів місцевості», – заявили аналітики.

Харьковщина фронт
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжила атакувати вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але успіхів не мала, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW)".