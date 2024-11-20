ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте

Армия РФ продолжила атаковать вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, но успехов не имела, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

«Российские источники утверждают, что российские войска продолжают бои в промышленной зоне на востоке Купянска и что российские войска также продвинулись к северу от Купянска», — отметили аналитики.

Они также рассказали, ссылаясь на командира украинской бригады, что командование РФ сначала приказало войти в Купянск-Узловой и продвинуться на левый берег реки Оскол до 1 ноября, однако сейчас этот срок продлили до 1 января 2025 года.

«Российские источники заявили 19 ноября, что российские войска впервые нанесли удар по Купянску новой осколочно-зажигательной управляемой планирующей авиабомбой «ОФЗАБ-500», – сообщили в ISW.

На севере Харьковщины успех имели украинские воины, добавили аналитики. Геолоцированные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что СОУ продвинулись в лесную зону к юго-востоку от Глубокого.

«Командир украинского батальона, действующий на Харьковском направлении, сообщил, что российские войска несут несоответствующие потери, чтобы добиться тактических успехов, и заявил, что в одной атаке российские войска потеряли 139 человек, пытаясь захватить 200 метров местности», — заявили аналитики.

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