Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области
19 ноября около 16:00 россияне нанесли удары по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранены две женщины в возрасте 51 и 59 лет.
Уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения.
В городе повреждены дома и хозяйственные постройки.
Предварительно, для ударов по городу россияне использовали РСЗО «Град».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрел, поранені, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 ноября около 16:00 россияне нанесли удары по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".