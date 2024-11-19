Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области

19 ноября около 16:00 россияне нанесли удары по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранены две женщины в возрасте 51 и 59 лет.

Уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения.

В городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

Предварительно, для ударов по городу россияне использовали РСЗО «Град».