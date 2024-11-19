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Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области

Происшествия 19:48   19.11.2024
Оксана Якушко
Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области

19 ноября около 16:00 россияне нанесли удары по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранены две женщины в возрасте 51 и 59 лет.

Уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения.
В городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

Предварительно, для ударов по городу россияне использовали РСЗО «Град».

Читайте также: ВС РФ весь день бьют по Купянску: ранены две женщины

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 ноября около 16:00 россияне нанесли удары по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".