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ВС РФ весь день бьют по Купянску: ранены две женщины

Происшествия 16:54   19.11.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ весь день бьют по Купянску: ранены две женщины

Армия РФ обстреливает город Купянск на Харьковщине из РСЗО. Удары фиксируют весь день, сообщил главы ХОВА Олег Синегубов.

«Две женщины 59 и 47 лет получили ранения. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреливает город Купянск на Харьковщине из РСЗО. Удары фиксируют весь день, сообщил главы ХОВА Олег Синегубов.".