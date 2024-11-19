ВС РФ весь день бьют по Купянску: ранены две женщины

Армия РФ обстреливает город Купянск на Харьковщине из РСЗО. Удары фиксируют весь день, сообщил главы ХОВА Олег Синегубов.

«Две женщины 59 и 47 лет получили ранения. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие», — отметил Синегубов.