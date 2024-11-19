ВС РФ весь день бьют по Купянску: ранены две женщины
Армия РФ обстреливает город Купянск на Харьковщине из РСЗО. Удары фиксируют весь день, сообщил главы ХОВА Олег Синегубов.
«Две женщины 59 и 47 лет получили ранения. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС РФ, купянск, обстрел, синєгубов, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреливает город Купянск на Харьковщине из РСЗО. Удары фиксируют весь день, сообщил главы ХОВА Олег Синегубов.".