Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, пострадавшие (дополняется)
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Около 13:15 в Харькове был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе. В результате удара есть пострадавшие.
Дополнено в 13:38. «Уже семь пострадавших в результате вражеского удара по Харькову», — отметил городской голова Игорь Терехов.
Дополнено в 13:34. Количество пострадавших увеличилось до шести человек, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 13:32. «Тяжелых нет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов о состоянии трех пострадавших в результате вражеского удара по Киевскому району Харькова.
13:22. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району. Есть информация о трех пострадавших.
Отметим, что в момент взрыва в Харькове не была объявлена воздушная тревога.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:15 в Харькове был слышен взрыв.".