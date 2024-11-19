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Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, пострадавшие (дополняется)

Происшествия 13:38   19.11.2024
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, пострадавшие (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 13:15 в Харькове был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе. В результате удара есть пострадавшие.

Дополнено в 13:38. «Уже семь пострадавших в результате вражеского удара по Харькову», — отметил городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 13:34. Количество пострадавших увеличилось до шести человек, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:32. «Тяжелых нет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов о состоянии трех пострадавших в результате вражеского удара по Киевскому району Харькова.

13:22. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району. Есть информация о трех пострадавших.

Отметим, что в момент взрыва в Харькове не была объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, скриншот
Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:15 в Харькове был слышен взрыв.".