Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)

Близько 13:15 у Харкові було чутно вибух. Відомо про “приліт” у Київському районі. Внаслідок удару є постраждалі.

Доповнено о 13:38. «Вже семеро постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 13:34. Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:32. “Важких немає”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов щодо стану трьох постраждалих внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова.

13:22. Мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Київському району. Є інформація про трьох постраждалих.

Зазначимо, що на момент вибуху у Харкові не була оголошена повітряна тривога.