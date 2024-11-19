Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Близько 13:15 у Харкові було чутно вибух. Відомо про “приліт” у Київському районі. Внаслідок удару є постраждалі.
Доповнено о 13:38. «Вже семеро постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову», – зазначив міський голова Ігор Терехов.
Доповнено о 13:34. Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 13:32. “Важких немає”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов щодо стану трьох постраждалих внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова.
13:22. Мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Київському району. Є інформація про трьох постраждалих.
Зазначимо, що на момент вибуху у Харкові не була оголошена повітряна тривога.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:15 у Харкові було чутно вибух.".