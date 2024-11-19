Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)

Події 13:38   19.11.2024
Вікторія Яковенко
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється) Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Близько 13:15 у Харкові було чутно вибух. Відомо про “приліт” у Київському районі. Внаслідок удару є постраждалі. 

Доповнено о 13:38. «Вже семеро постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 13:34. Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:32. “Важких немає”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов щодо стану трьох постраждалих внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова.

13:22. Мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Київському району. Є інформація про трьох постраждалих.

Зазначимо, що на момент вибуху у Харкові не була оголошена повітряна тривога.

Джерело: alerts.in.ua, скриншот
Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)
19.11.2024, 13:38
95 дітей загинули на Харківщині за 1000 днів війни – прокуратура
95 дітей загинули на Харківщині за 1000 днів війни – прокуратура
19.11.2024, 13:17
Новини Харкова — головне за 19.11: “приліт” у Київському районі
Новини Харкова — головне за 19.11: “приліт” у Київському районі
19.11.2024, 13:25
Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода
Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода
19.11.2024, 12:33
Кримінальну справу відкрили стосовно голови Харківської облради – НАЗК
Кримінальну справу відкрили стосовно голови Харківської облради – НАЗК
19.11.2024, 12:10
Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо
Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо
19.11.2024, 11:30

Новини за темою:

20:17
По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі (відео)
16:32
Ворожий БпЛА вдарив вдень по Салтівці: постраждали дві жінки, наслідки
23:13
Вибухи в Харкові: пошкоджено трубопровід, били ракетою й гібридом “Гром-Э1”
23:59
Новини Харкова – головне за 9.11: вибух – удар по Слобідському району
23:58
По Харкову вдарив “Грім-Е1”: “приліт” по відкритій території, є постраждала

Ви читали новину: «Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, постраждалі (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:15 у Харкові було чутно вибух.".