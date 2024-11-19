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ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки

Події 16:54   19.11.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки

Армія РФ обстрілює місто Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ. Удари фіксують увесь день, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Дві жінки 59 та 47 років отримали поранення. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхові будинки, цивільне підприємство», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстрілює місто Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ. Удари фіксують увесь день, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".