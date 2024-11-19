ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки

Армія РФ обстрілює місто Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ. Удари фіксують увесь день, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Дві жінки 59 та 47 років отримали поранення. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхові будинки, цивільне підприємство», – зазначив Синєгубов.