ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки
Армія РФ обстрілює місто Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ. Удари фіксують увесь день, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Дві жінки 59 та 47 років отримали поранення. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхові будинки, цивільне підприємство», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС РФ, куп'янск, обстріл, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстрілює місто Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ. Удари фіксують увесь день, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".