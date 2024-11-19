Четверо поранених внаслідок обстрілів росіян по Купʼянську на Харківщині

19 листопада близько 16:00 росіяни завдали ударів по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранення отримали дві жінки віком 51 та 59 років.

Вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.

У місті пошкоджені будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, для ударів по місту окупанти застосували РСЗВ «Град».