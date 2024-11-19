Четверо поранених внаслідок обстрілів росіян по Купʼянську на Харківщині
19 листопада близько 16:00 росіяни завдали ударів по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Поранення отримали дві жінки віком 51 та 59 років.
Вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.
У місті пошкоджені будинки та господарчі будівлі.
Попередньо, для ударів по місту окупанти застосували РСЗВ «Град».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: куп'янск, обстріл, поранені, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 19:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 листопада близько 16:00 росіяни завдали ударів по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".