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Четверо поранених внаслідок обстрілів росіян по Купʼянську на Харківщині

Події 19:48   19.11.2024
Оксана Якушко
Четверо поранених внаслідок обстрілів росіян по Купʼянську на Харківщині

19 листопада близько 16:00 росіяни завдали ударів по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранення отримали дві жінки віком 51 та 59 років.

Вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.

У місті пошкоджені будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, для ударів по місту окупанти застосували РСЗВ «Град».

Читайте також: ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 19:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 листопада близько 16:00 росіяни завдали ударів по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".