Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
Обращение на сайте посольства США в Украине адресовано гражданам страны. Дипломатическое представительство закроют, а сотрудникам рекомендовали быть в укрытии.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в заявлении на сайте Посольства США.
Предупреждение об опасности датировано 20 ноября 2024 года. Локация, которой касается предупреждение: «Украина, все районы».
Дипломаты рекомендуют следить за сообщениями в СМИ, выяснить, где находятся ближайшие укрытия и немедленно отправляться в них в случае, если тревогу объявят.
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Предупреждение уже прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Относительно предупреждения посольства США о возможном обстреле. Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики. Для обстрелов у рф готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги», — написал он.
По состоянию на 09:00 тревоги объявлены в трех областях на северо-востоке и в центре страны, а также — на Луганщине и в Крыму, которые всегда окрашены красным на карте.
Воздушные силы ВСУ в течение утра информируют о перемещениях российских ударных беспилотников. Данных о взлете самолетов стратегической авиации не было.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: посольство сша, предупреждение, ракетная атака, сша;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 09:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обращение на сайте посольства США в Украине адресовано гражданам страны. Дипломатическое представительство закроют, а сотрудникам рекомендовали быть в укрытии".