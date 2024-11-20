Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября

Происшествия 09:05   20.11.2024
Оксана Горун
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября Фото: president.gov.ua

Обращение на сайте посольства США в Украине адресовано гражданам страны. Дипломатическое представительство закроют, а сотрудникам рекомендовали быть в укрытии.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в заявлении на сайте Посольства США.

Предупреждение об опасности датировано 20 ноября 2024 года. Локация, которой касается предупреждение: «Украина, все районы».

Дипломаты рекомендуют следить за сообщениями в СМИ, выяснить, где находятся ближайшие укрытия и немедленно отправляться в них в случае, если тревогу объявят.

Читайте также: ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте

Предупреждение уже прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Относительно предупреждения посольства США о возможном обстреле. Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики. Для обстрелов у рф готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги», — написал он.

По состоянию на 09:00 тревоги объявлены в трех областях на северо-востоке и в центре страны, а также — на Луганщине и в Крыму, которые всегда окрашены красным на карте.

Иллюстрация: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ в течение утра информируют о перемещениях российских ударных беспилотников. Данных о взлете самолетов стратегической авиации не было.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
20.11.2024, 09:10
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
19.11.2024, 21:51
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
20.11.2024, 07:18
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
20.11.2024, 09:05
СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ
СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ
19.11.2024, 15:25

Новости по теме:

01:30
Атаковано посольство США в Ираке и военная база — звучат сирены (видео)
16:42
Посольство США в Украине потроллило Российскую Федерацию и Путина
16:04
Американские дипломаты поздравили Украину и украинцев с Днем Независимости (видео)
19:10
Космічні історії харків’янам розповіла астронавтка зі США Стефанишин-Пайпер (відео)
18:01
Посольство США: Кремль контролирует насилие на Донбассе и должен прекратить агрессию

Вы читали новость: «Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обращение на сайте посольства США в Украине адресовано гражданам страны. Дипломатическое представительство закроют, а сотрудникам рекомендовали быть в укрытии".