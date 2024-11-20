Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября

Обращение на сайте посольства США в Украине адресовано гражданам страны. Дипломатическое представительство закроют, а сотрудникам рекомендовали быть в укрытии.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в заявлении на сайте Посольства США.

Предупреждение об опасности датировано 20 ноября 2024 года. Локация, которой касается предупреждение: «Украина, все районы».

Дипломаты рекомендуют следить за сообщениями в СМИ, выяснить, где находятся ближайшие укрытия и немедленно отправляться в них в случае, если тревогу объявят.

Предупреждение уже прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Относительно предупреждения посольства США о возможном обстреле. Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики. Для обстрелов у рф готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги», — написал он.

По состоянию на 09:00 тревоги объявлены в трех областях на северо-востоке и в центре страны, а также — на Луганщине и в Крыму, которые всегда окрашены красным на карте.

Воздушные силы ВСУ в течение утра информируют о перемещениях российских ударных беспилотников. Данных о взлете самолетов стратегической авиации не было.