Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на панические слухи, которые активно распространяют украинские (в том числе и харьковские) telegram-каналы.

Реакцией на предупреждение посольства США о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября в украинском Telegram уже стали версии про готовящийся удар по Украине РС-26 «Рубеж». Авторы сообщений утверждают: РФ якобы готовится к запуску ракеты РС-26 из Капустина (Астрахань). Приводятся характеристики этой ракеты.

Скриншот: сообщения в некоторых telegram-каналах ХарьковаСообщения анонимных каналов поддержал бывший народный депутат, а сейчас — популярных блогер Борислав Береза.

«Враг планирует осуществить удар с полигона Капустин Яр (Астраханская область) экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, вероятно ракеты РС-26 Рубеж по неустановленной цели на территории Украины», — заявил он в своем telegram-канале.

В СНБО заявили о попытке «качать панические настроения».

«Россияне готовились к обстрелам в холодное время года – это их тактика. Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали. Россияне имеют в своем арсенале разные типы ракет. И это тоже известно. Информационно сейчас они пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств», — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он рекомендовал украинцам спланировать свое время, подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. А также — следить за официальными сообщениями, в частности Воздушных Сил.

«Что касается паники, которую пытаются подогревать — еще раз уточню, что рф готовилась к этим обстрелам, и это часть войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет», — подытожил он.