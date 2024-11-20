Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на панические слухи, которые активно распространяют украинские (в том числе и харьковские) telegram-каналы.
Реакцией на предупреждение посольства США о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября в украинском Telegram уже стали версии про готовящийся удар по Украине РС-26 «Рубеж». Авторы сообщений утверждают: РФ якобы готовится к запуску ракеты РС-26 из Капустина (Астрахань). Приводятся характеристики этой ракеты.
Скриншот: сообщения в некоторых telegram-каналах ХарьковаСообщения анонимных каналов поддержал бывший народный депутат, а сейчас — популярных блогер Борислав Береза.
«Враг планирует осуществить удар с полигона Капустин Яр (Астраханская область) экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, вероятно ракеты РС-26 Рубеж по неустановленной цели на территории Украины», — заявил он в своем telegram-канале.
В СНБО заявили о попытке «качать панические настроения».
«Россияне готовились к обстрелам в холодное время года – это их тактика. Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали. Россияне имеют в своем арсенале разные типы ракет. И это тоже известно. Информационно сейчас они пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств», — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он рекомендовал украинцам спланировать свое время, подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. А также — следить за официальными сообщениями, в частности Воздушных Сил.
Читайте также: Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
«Что касается паники, которую пытаются подогревать — еще раз уточню, что рф готовилась к этим обстрелам, и это часть войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет», — подытожил он.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коваленко, посольство, ракетная атака, слухи, СНБО;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 13:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на панические слухи, которые активно распространяют украинские telegram-каналы".