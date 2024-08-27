Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области

Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).

Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов).

Позже российские паблики стали сообщать о том, что попытка прорыва якобы отбита, что, впрочем, аналогично первым сообщениям, которые несколько недель назад поступали от роспропагандистов из Курской области. Сообщения «подхватили» местные белгородские каналы.

На информацию о происходящем на границе уже отреагировал белгородский губернатор Гладков.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он в своем telegram-канале.

На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.