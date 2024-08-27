Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов).
Позже российские паблики стали сообщать о том, что попытка прорыва якобы отбита, что, впрочем, аналогично первым сообщениям, которые несколько недель назад поступали от роспропагандистов из Курской области. Сообщения «подхватили» местные белгородские каналы.
На информацию о происходящем на границе уже отреагировал белгородский губернатор Гладков.
«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он в своем telegram-канале.
На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: белгородская область, ВСУ, Гладков, граница, прорыв;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани)".