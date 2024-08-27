Паніка на Бєлгородщині: повідомляють про прорив ЗСУ з Харківської області

Бєлгородські телеграм-канали вранці 27 серпня поширюють інформацію про нібито спробу прориву ЗСУ в районі прикордонного населеного пункту Нєхотєєвка (навпроти Козачої Лопані).

Одними з перших повідомлення про спробу прориву кордону в Бєлгородській області поширили російські анонімні телеграм-канали “Shot” та “Readovka” (перший часто публікує кадри “прильотів” у РФ, другий відрізняється активною пропагандою війни в Україні та підтримкою російських окупантів).

Пізніше російські пабліки почали повідомляти про те, що спробу прориву нібито відбито, що, втім, аналогічно першим повідомленням, які кілька тижнів тому надходили від роспропагандистів із Курської області. Повідомлення “підхопили” місцеві бєлгородські канали.

На інформацію про те, що відбувається на кордоні, вже відреагував бєлгородський губернатор Гладков.

“З’явилася інформація про те, що ворог намагається прорватися через кордон Бєлгородської області. За даними Міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою. Нашими військовими проводяться планові роботи. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Наразі жодних коментарів від Сил оборони України щодо того, що відбувається (або вигаданого росіянами) на кордоні Харківської та Бєлгородської областей, не було.