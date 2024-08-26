ISW: РФ передислокувала морпіхів з півночі Харківщини під Курськ
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня повідомив, що новий фронт, що був відкритий ЗСУ в Курській області, поступово відтягує сили ворога з-під Харкова.
“Російські військові, ймовірно, продовжують перекидання сил із менш пріоритетних ділянок лінії фронту в Україні на лінію фронту в Курській області”, – поінформували аналітики ISW, посилаючись на звіти самих російських загарбників – командирів бригад – диктатору Путіну.
Серед тих підрозділів, які підтвердили передислокацію частин до Курської області, зокрема морпіхи Тихоокеанського флоту, які “плавали” в Харківській області.
“Росія, ймовірно, передислокувала елементи 810-ї та 155-ї бригад морської піхоти з лінії фронту на півночі Харківської області… Російське військове командування чинить спротив оперативному тиску, який спрямований на передислокацію сил з пріоритетних наступальних операцій із захоплення Покровська в Донецькій області, та, швидше за все, продовжить відривати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших місцях по всьому театру воєнних дій для захисту Курської області”, – прогнозує ISW.
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Протягом 24 та 25 серпня в Харківській області – і на півночі, і на Куп’янському напрямку – тривали бої. При цьому Інститут вивчення війни ніде не зафіксував просувань армії РФ та змін лінії фронту.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, Курская область, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня повідомив, що новий фронт, що був відкритий ЗСУ в Курській області, поступово відтягує сили ворога з-під Харкова".