Live
  • Пн 26.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.84

ISW: РФ передислокувала морпіхів з півночі Харківщини під Курськ

Події 07:35   26.08.2024
Оксана Горун
ISW: РФ передислокувала морпіхів з півночі Харківщини під Курськ Фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня повідомив, що новий фронт, що був відкритий ЗСУ в Курській області, поступово відтягує сили ворога з-під Харкова.

“Російські військові, ймовірно, продовжують перекидання сил із менш пріоритетних ділянок лінії фронту в Україні на лінію фронту в Курській області”, – поінформували аналітики ISW, посилаючись на звіти самих російських загарбників – командирів бригад – диктатору Путіну.

Серед тих підрозділів, які підтвердили передислокацію частин до Курської області, зокрема морпіхи Тихоокеанського флоту, які “плавали” в Харківській області.

“Росія, ймовірно, передислокувала елементи 810-ї та 155-ї бригад морської піхоти з лінії фронту на півночі Харківської області… Російське військове командування чинить спротив оперативному тиску, який спрямований на передислокацію сил з пріоритетних наступальних операцій із захоплення Покровська в Донецькій області, та, швидше за все, продовжить відривати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших місцях по всьому театру воєнних дій для захисту Курської області”, – прогнозує ISW.

Читайте також: Нові сили заводить противник у район Липців – ОТУВ “Харків”

Протягом 24 та 25 серпня в Харківській області – і на півночі, і на Куп’янському напрямку – тривали бої. При цьому Інститут вивчення війни ніде не зафіксував просувань армії РФ та змін лінії фронту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані
“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані
26.08.2024, 08:36
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
25.08.2024, 04:23
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” 25 серпня
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” 25 серпня
26.08.2024, 08:23
Головні новини Харкова 26 серпня: вибухи, Синєгубов повідомив перші дані
Головні новини Харкова 26 серпня: вибухи, Синєгубов повідомив перші дані
26.08.2024, 08:45

Новини за темою:

10:24
Лінія фронту без змін – ISW про бої на півночі Харківщини та під Куп’янськом
07:18
Війська РФ просунулись в районі Вовчанська – ISW не підтверджує
07:33
РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW
07:17
Війська РФ досі заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську – ISW
07:16
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи

Ви читали новину: «ISW: РФ передислокувала морпіхів з півночі Харківщини під Курськ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 серпня повідомив, що новий фронт, що був відкритий ЗСУ в Курській області, поступово відтягує сили ворога з-під Харкова".