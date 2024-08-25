Нові сили вводить супротивник у район Липців – ОТУВ «Харків»

На Липцівському напрямку супротивник вводить нові сили, а у Вовчанську – посилює штурмові підрозділи, повідомили у зведенні ОТУВ «Харків» на 10:00.

«На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, Сили оборони продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони», — констатують в угрупованні.

На напрямку на Липці – в районі села Глибоке – супротивник заводить на позиції особовий склад 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить евакуацію. Поблизу села Лук’янці ворог зайнятий логістичним забезпеченням, посилив бойові розрахунки особовим складом 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

У районі Вовчанська – поблизу Стариці та Огірцевого – супротивник провів заміну бойової охорони, проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську окупанти посилюють штурмові підрозділи, нарощують систему зв’язку. Здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

У ОТУВ «Харків» зазначають, що за минулу добу відбулося три бої. Крім того, окупанти завдали 21 удару дронами-камікадзе і 401 раз обстріляли позиції Сил оборони. Тактичну авіацію ворог задіяв чотири рази, використавши чотири КАБи та 14 некерованих авіаракет. З початку цієї доби триває один бій у районі Вовчанська.

Минулої доби ворог втратив пораненими та вбитими 94 солдати, було знищено та пошкоджено 82 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема танк, дві артсистеми, 17 автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 55 БпЛА. Також знищені 88 укриттів особового складу, місце зберігання боєкомплекту та польовий склад ПММ.