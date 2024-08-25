ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини

Три бої відбулися минулої доби на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку бої точилися поблизу Глибокого та Вовчанська, а на Куп’янському – Сили оборони відбивали штурми військових РФ неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

Агресор також завдав авіаударів по районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань та Петропавлівка Харківської області.