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ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини

Події 08:31   25.08.2024
Олена Нагорна
ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Три бої відбулися минулої доби на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку бої точилися поблизу Глибокого та Вовчанська, а на Куп’янському – Сили оборони відбивали штурми військових РФ неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

Агресор також завдав авіаударів по районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань та Петропавлівка Харківської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бої відбулися минулої доби на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".