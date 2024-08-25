ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Три бої відбулися минулої доби на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку бої точилися поблизу Глибокого та Вовчанська, а на Куп’янському – Сили оборони відбивали штурми військових РФ неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.
Агресор також завдав авіаударів по районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань та Петропавлівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 08:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бої відбулися минулої доби на півночі Харківщини, а на Куп’янському напрямку ворог провів 14 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".