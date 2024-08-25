ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, а на Купянском направлении враг провел 14 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого и Волчанска, а на Купянском — Силы обороны отбивали штурмы военных РФ неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.
Агрессор также нанес авиаудары по районам населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань и Петропавловка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 08:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, а на Купянском направлении враг провел 14 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".