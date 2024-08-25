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ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины

Происшествия 08:31   25.08.2024
Елена Нагорная
ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, а на Купянском направлении враг провел 14 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого и Волчанска, а на Купянском — Силы обороны отбивали штурмы военных РФ неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

Агрессор также нанес авиаудары по районам населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань и Петропавловка Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боя произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины, а на Купянском направлении враг провел 14 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".