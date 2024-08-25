По Харькову прилетели две ракеты Х-59 и одна по Чугуеву — прокуратура (видео)

Два удара по Харькову и еще один по Чугуеву в 4:05 военные РФ по предварительным данным нанесли ракетами Х-59 (Д9МА), сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он также проинформировал, что в обоих городах пострадали 11 человек. По данным Чубенко:

В Слободском районе Харькова было прямое попадание ракеты в частный жилой дом. В результате взрыва пострадали шестеро. У одного человека ранение головы и у пятерых — острая реакция на стресс.

В Индустриальном районе Харькова удар пришелся по промышленной зоне. Там пострадавших нет.

В Чугуеве ракета попала в хозяйственную постройку — в здании рядом произошел пожар. Пострадали пять человек, среди которых два ребенка.

«Продолжается разбор завалов, ликвидация последствий, тушение пожаров. Информации о лицах под завалами или вероятно погибших нет. Все лица, проживавшие в зданиях, где были поражения, идентифицированы и обнаружены. Информации от родственников или соседей нет», — также сообщил Чубенко.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, около четырех часов утра военные РФ нанесли два удара по Харькову и один по Чугуеву. В Харькове, как сообщал мэр Игорь Терехов, были зафиксированы попадания в частный сектор в Слободском районе и в газопровод. Сообщалось о пятерых пострадавших в Слободском районе. Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, в Чугуеве под ударом также был частный сектор. Там было известно о четверых пострадавших, состояние которых оценивалось как легкое. В частности, у четырехлетнего ребенка острая реакция на стресс.