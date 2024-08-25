Удары по Харькову и Чугуеву: десять пострадавших, данные Терехова и Синегубова
Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Слободскому району Харькова около 4-х утра и еще четверо — от «прилета» по Чугуеву.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в Слободском районе прилетело по частному сектору, горел частный дом.
«К сожалению, Харьков снова под обстрелами, было два попадания. Первое попадание было в Слободском районе, повреждены более десяти частных домов, два из них полностью разрушены, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Второе попадание было в газопровод. Сейчас произошла локализация этого пожара, работают наши коммунальные службы, сотрудники ГСЧС, «скорой помощи» на месте», — рассказал Терехов.
Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, около 4 утра военные РФ нанесли удар и по Чугуеву, также по частному сектору. Пострадали четыре человека, состояние всех — легкое. В частности у четырехлетнего ребенка острая реакция на стресс.
Читайте также: Взрыв в Харькове: Синегубов подтверждает вражеский удар
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по Харькову и Чугуеву: десять пострадавших, данные Терехова и Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 07:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Слободскому району Харькова около 4-х утра и еще четверо — от «прилета» по Чугуеву.".