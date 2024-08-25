Удары по Харькову и Чугуеву: десять пострадавших, данные Терехова и Синегубова

Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Слободскому району Харькова около 4-х утра и еще четверо — от «прилета» по Чугуеву.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в Слободском районе прилетело по частному сектору, горел частный дом.

«К сожалению, Харьков снова под обстрелами, было два попадания. Первое попадание было в Слободском районе, повреждены более десяти частных домов, два из них полностью разрушены, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Второе попадание было в газопровод. Сейчас произошла локализация этого пожара, работают наши коммунальные службы, сотрудники ГСЧС, «скорой помощи» на месте», — рассказал Терехов.

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, около 4 утра военные РФ нанесли удар и по Чугуеву, также по частному сектору. Пострадали четыре человека, состояние всех — легкое. В частности у четырехлетнего ребенка острая реакция на стресс.