Удари по Харкову і Чугуєву: десятеро постраждалих, дані Терехова і Синєгубова

Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого удару по Слобідському району Харкова близько 4-ї ранку і ще четверо – від “прильоту” по Чугуєву.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у Слобідському районі прилетіло по приватному сектору, горів приватний будинок.

«На жаль, Харків знов під обстрілами, було два влучання. Перше влучання було у Слобідському районі, пошкоджені більш ніж десять приватних будинків, два з них повністю зруйновані, шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Друге влучання було у газогін. Зараз відбулася локалізація цієї пожежі, працюють наші комунальні служби, співробітники ДСНС, “швидкої допомоги” на місці», – розповів Терехов.

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 4-ї ранку військові РФ завдали удару і по Чугуєву, також по приватному сектору. Постраждали чотири людини, стан усіх – легкий. Зокрема, у чотирирічної дитини гостра реакція на стрес.