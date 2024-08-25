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Удари по Харкову і Чугуєву: десятеро постраждалих, дані Терехова і Синєгубова

Події 07:31   25.08.2024
Олена Нагорна
Удари по Харкову і Чугуєву: десятеро постраждалих, дані Терехова і Синєгубова

Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого удару по Слобідському району Харкова близько 4-ї ранку і ще четверо – від “прильоту” по Чугуєву.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у Слобідському районі прилетіло по приватному сектору, горів приватний будинок.

«На жаль, Харків знов під обстрілами, було два влучання. Перше влучання було у Слобідському районі, пошкоджені більш ніж десять приватних будинків, два з них повністю зруйновані, шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Друге влучання було у газогін. Зараз відбулася локалізація цієї пожежі, працюють наші комунальні служби, співробітники ДСНС, “швидкої допомоги” на місці», – розповів Терехов.

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 4-ї ранку військові РФ завдали удару і по Чугуєву, також по приватному сектору. Постраждали чотири людини, стан усіх – легкий. Зокрема, у чотирирічної дитини гостра реакція на стрес.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого удару по Слобідському району Харкова близько 4-ї ранку і ще четверо – від “прильоту” по Чугуєву.".