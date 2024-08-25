Потужний вибух у Харкові: російські війська здійснили ракетний удар по місту
25 серпня, близько четвертої години, Харків знову зазнав авіаудару, місто сколихнув потужний вибух
Поліція Харківської області негайно попередила місцевих жителів про необхідність залишатися в укриттях та утримуватися від публікації фото та відео місць ударів. Вони закликали всіх, хто став свідком руйнувань або постраждав, негайно звертатися на гарячу лінію поліції 102.
Мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердили інформацію про вибухи в місті.
Попередньо повідомлялось: Очікуємо провокацій, ударів по скупченнях людей — Синєгубов про 23 і 24 серпня
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 04:23;
Кореспондент Олег Максименко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня, близько четвертої години, Харків знову зазнав авіаудару, місто сколихнув потужний вибух.".