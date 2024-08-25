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Потужний вибух у Харкові: російські війська здійснили ракетний удар по місту

Події 04:23   25.08.2024
Олег Максименко
Потужний вибух у Харкові: російські війська здійснили ракетний удар по місту

25 серпня, близько четвертої години, Харків знову зазнав авіаудару,  місто сколихнув потужний вибух

Поліція Харківської області негайно попередила місцевих жителів про необхідність залишатися в укриттях та утримуватися від публікації фото та відео місць ударів. Вони закликали всіх, хто став свідком руйнувань або постраждав, негайно звертатися на гарячу лінію поліції 102.

Мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердили інформацію про вибухи в місті.

Попередньо повідомлялось: Очікуємо провокацій, ударів по скупченнях людей — Синєгубов про 23 і 24 серпня

Автор: Олег Максименко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 04:23;

  • Кореспондент Олег Максименко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня, близько четвертої години, Харків знову зазнав авіаудару,  місто сколихнув потужний вибух.".