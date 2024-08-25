25 серпня, близько четвертої години, Харків знову зазнав авіаудару, місто сколихнув потужний вибух

Поліція Харківської області негайно попередила місцевих жителів про необхідність залишатися в укриттях та утримуватися від публікації фото та відео місць ударів. Вони закликали всіх, хто став свідком руйнувань або постраждав, негайно звертатися на гарячу лінію поліції 102.

Мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердили інформацію про вибухи в місті.