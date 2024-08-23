Очікуємо провокацій, ударів по скупченнях людей – Синєгубов про 23 і 24 серпня
Фото: Василь Голосний
Уникати перебування на вулицях та у громадських місцях 23 та 24 серпня закликає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Постійно чекаємо якихось провокативних дій. Це можуть бути удари й по місту Харкову, тому що сьогодні День міста, День Державного прапора. Завтра, напевно, найголовніше свято України, тому ми очікуємо провокацій, просто ударів по скупченнях людей, по місцях, які є символічними для нас, для нашої державності. Тому ми просимо людей уникати перебування на вулицях, у громадських місцях, у місцях скупчення людей», — сказав Синєгубов у коментарі „Думці“.
Відео: “Думка”
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 14:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уникати перебування на вулицях та у громадських місцях 23 та 24 серпня закликає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".