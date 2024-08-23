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Ожидаем провокаций, ударов по скоплениям людей — Синегубов о 23 и 24 августа

Общество 14:14   23.08.2024
Елена Нагорная
Ожидаем провокаций, ударов по скоплениям людей — Синегубов о 23 и 24 августа Фото: Василий Голосный

Избегать пребывания на улицах и общественных местах 23 и 24 августа призывает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Постоянно ждем каких-то провокационных действий. Это могут быть удары и по Харькову, потому что сегодня День города, День Государственного флага. Завтра, наверное, самый главный праздник Украины, поэтому мы ожидаем провокаций, просто ударов по скоплениям людей, по местам, которые являются символическими для нас, для нашей государственности. Поэтому мы просим людей избегать пребывания на улицах, в общественных местах, в местах скопления людей», — сказал Синегубов в комментарии „Думке“.

Видео: «Думка»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избегать пребывания на улицах и общественных местах 23 и 24 августа призывает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".