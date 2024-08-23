Утро в Харькове было спокойным, но нужно быть бдительными — Терехов
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам.
«Мы уже, к сожалению, привыкли к воздушным тревогам. Но и во время праздников, и в повседневной жизни нужно быть очень осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам. Нужно беречь друг друга. Несмотря на то, что сегодня День Государственного флага, День города — угроза всегда сохраняется, пока идет война. Конечно, после войны будем по-другому праздновать нашу победу и день нашего родного города… Сегодня такая выдающаяся дата — 370-я годовщина, но мы вынуждены думать о безопасности людей, поэтому у нас не будет масштабных празднований», — сказал Терехов.
Он отметил, что враг активно обстреливает область, а в городе утро было спокойным. На Мемориале Славы в Лесопарке возложили цветы по случаю Дня освобождения от нацистских захватчиков, также состоялась церемония поднятия государственного флага на самый высокий в Украине флагшток высотой 102 метра.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день города, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 12:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам.".