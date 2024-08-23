Утро в Харькове было спокойным, но нужно быть бдительными — Терехов

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам.

«Мы уже, к сожалению, привыкли к воздушным тревогам. Но и во время праздников, и в повседневной жизни нужно быть очень осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам. Нужно беречь друг друга. Несмотря на то, что сегодня День Государственного флага, День города — угроза всегда сохраняется, пока идет война. Конечно, после войны будем по-другому праздновать нашу победу и день нашего родного города… Сегодня такая выдающаяся дата — 370-я годовщина, но мы вынуждены думать о безопасности людей, поэтому у нас не будет масштабных празднований», — сказал Терехов.

Он отметил, что враг активно обстреливает область, а в городе утро было спокойным. На Мемориале Славы в Лесопарке возложили цветы по случаю Дня освобождения от нацистских захватчиков, также состоялась церемония поднятия государственного флага на самый высокий в Украине флагшток высотой 102 метра.