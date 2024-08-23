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«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)

Общество 08:19   23.08.2024
Виктория Яковенко
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео) скриншот

23 августа в Харькове отмечают День города. Харьковчан поздравил мэр Игорь Терехов.

«Любовь в Харьков – она сильнее всех разрушений. Харьков – это не просто здания. Харьков – это люди. Те, кто ежедневно борется, работает, не теряет надежды. Жители Харькова – сила нашего города. Мы вместе с вами. И ни один враг не сможет разрушить то, что мы строим в наших сердцах. С каждым днем ​​наш Харьков становится сильнее. И даже в эти трудные времена – он прекрасен, потому что мы наполняем его своей любовью. Впереди еще много работы, да. Но я верю – мы справимся. Мы будем стоять бок о бок, и вместе отстроим наш город. Потому что Харьков – это больше, чем просто город. Это символ силы, веры и несокрушимости», — написал Терехов в Telegram.

Видео: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в Харькове отмечают День города. Харьковчан поздравил мэр Игорь Терехов.".