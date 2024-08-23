Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории

23 августа в Украине – День Государственного флага и День Харькова. Год назад в этот день в РФ упал самолет с бунтовщиком-неудачником Пригожиным на борту. В 1998-м президент Украины установил звание Герой Украины. В 1975-м в Харькове открылся метрополитен. В этот день в 1943-м военные доложили об освобождении Харькова от нацистов. В 1939-м года подписали пакт Молотова-Риббентропа с тайным протоколом, в котором СССР и гитлеровская Германия поделили сферы влияния в Европе. В 1628-м убили герцога Бекингема. А в 1305-м казнили лидера шотландской борьбы за независимость Уильяма Уоллеса.

Праздники и памятные даты 23 августа

23 августа в Украине – День Государственного Флага Украины и День Харькова.

В мире: Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

Также отмечают: Всемирный день нарцисса (четвертая пятница августа), День исследователей интернета, Международный день слепых собак.

23 августа в истории

23 августа 1305 года в Лондоне казнили лидера шотландской борьбы за независимость Уильяма Уоллеса. Подробнее.

23 августа 1628 года военный Джон Фелтон убил Джорджа Вильерса, более известного по своему титулу – герцога Бекингема. Фелтон ударил Бекингема ножом в грудь. Подробнее.

23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали «знаменитый» Пакт Молотова — Риббентропа. Подробнее.

23 августа 1943 года – официальная дата изгнания нацистов из Харькова. В ночь на 23 августа состоялся штурм Харькова войсками Степного фронта, в результате которого немцев выбили из центра и большей части районов города. Но бои на Основе и Новой Баварии продолжались до 30 августа, также была предпринята попытка отбить Харьков наступлением со стороны Змиева. Подробнее.

23 августа 1975 года открылся Харьковский метрополитен. В этот день заработали станции на пролете от «Улицы Свердлова» (ныне «Холодная гора») до «Московского проспекта» (ныне «Турбоатом»). Подробнее.

23 августа 1989 года к 50-летию подписания Пакта Молотова-Риббентропа состоялась акция «Балтийский путь». Граждане Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь протяженностью около 600 км — около двух миллионов человек (наибольшая живая цепь в мире).

23 августа 1998 года Президент Украины Леонид Кучма установил звание Герой Украины. Указом он утвердил Устав отличия Президента Украины «Герой Украины» и описания орденов «Золотая Звезда» и ордена Государства. Первым героем Украины стал президент Национальной академии наук Украины академик Борис Патон.

23 августа 2004 года указом Президента Украины установлен официальный праздник – День Государственного Флага Украины.

23 августа 2023 года в РФ разбился самолет с руководством ЧВК «Вагнер» на борту. Этому финалу будто из дешевого боевика предшествовал не менее нелепый «бунт Пригожина». Главарь «Вагнера» с бандой головорезов на бронетехнике чуть было не дошел до Москвы, но в последний момент «сдал назад». Пригожина за «поход на Москву» официально никак не наказали. Сбитие самолета с Пригожиным и основателем «Вагнера» Уткиным, конечно же, официально тоже не признали. По версии, которую потрудился озвучить лично Путин, опытные убийцы просто решили поиграть ручными гранатами на борту самолета. Однако многочисленные расследования СМИ и заявления иностранных разведок сводятся к тому, что самолет Пригожина либо сбила российская ПВО, либо подорвали взрывчаткой, которая находилась на борту.

Церковный праздник 23 августа

23 августа чтят память мученика Луппа. Он жил в конце III — начале IV века в городе Солунь (Фессалоники) и был слугой святого Димитрия Солунского. Лупп был рядом с Димитрием, когда того схватили и убили язычники. А когда святой умер, Лупп обмакнул свою одежду в кровь Димитрия и взял перстень с его руки. Этой одеждой с кровью и перстнем он творил чудеса в Фессалониках. В том числе – разбил идолов в местном капище. Язычники, узнав об этом, набросились на Луппа с мечами, однако вместо того, чтобы зарубить его, порубили друг друга. Святой же продолжал творить чудеса и проповедовать. Схватить его язычникам не удавалось, попытки убить Луппа стрелами привели к тому, что убийцы перестреляли друг друга. Понимая, что его рано или поздно убьют, святой Лупп не хотел умирать не крещеным. Так что он помолился Богу, и с неба пролилась вода – так святой и принял крещение. А после этого добровольно отдал себя мучителям. Они отвели Луппа к местному правителю. А тот, когда не смог убедить Луппа отречься от Христа, приказал подвергнуть его пыткам. А в после – отсечь голову мечом.

Народные приметы

Если кроты выкопали много нор, последние дни августа будут дождливыми.

Если аисты уже улетают, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 23 августа

Лучше не брать в руки острые предметы.

Нельзя оставлять детей одних в поле.

Нельзя разговаривать с незнакомцами в лесу.