Сегодня 23 июня: какой праздник и день в истории

Сегодня – Троица. В Украине – День государственной службы. 23 июня год назад начался «бунт Пригожина», во время которого «вагнеровец» испугал Путина, но в конце концов проявил слабость, что и стоило ему жизни. В 1917-м Украинская Центральная Рада приняла Первый универсал, которым провозгласила автономию Украины. В 1941-м началось крупнейшее в истории танковое сражение – между Германией и СССР. В 2016-м Великобритания провела референдум по выходу из состава ЕС. В 2022-м Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС.

Праздники и памятные даты 23 июня

23 июня в Украине – День государственной службы.

В мире – Международный Олимпийский день, День государственной службы ООН, Международный день вдов.

Также отмечают: Международный день женщин в инженерии, День печатной машинки, Всемирный день информаторов.

23 июня в истории

23 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла свой Первый универсал. Подробнее.

23 июня 1941 года началось крупнейшее в истории танковое сражение – на линии Луцк-Ровно-Дубно-Броды. Оно продлилось до 29 июня и завершилось разгромом советских войск. Подробнее.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся судьбоносный референдум по выходу страны из ЕС. Подробнее.

23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Решение объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

23 июня 2023 года начался так называемый «бунт Пригожина». Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия ударила ракетами по тыловым позициям его наемников. Перед тем в telegram-канале «Кепка Пригожина» распространили заявление, что военные МО РФ нанесли ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер», результатом которого стало большое количество жертв. В подтверждение опубликовали сомнительное видео из леса, где были видны только посеченные осколками и уничтоженные деревья и небольшие участки загоревшейся листвы. Пригожин в голосовом сообщении обвинил МО РФ в ракетных ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», приведшим к гибели его наемников. Минобороны РФ в ответ заявило, что утверждения Пригожина не соответствуют действительности: «Все распространенные в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Впоследствии Пригожин опубликовал еще одно голосовое сообщение. Он заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению «вагнеровцев».

«Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов, чтобы нас уничтожить», — сказал Пригожин и дополнил, что 25 тысяч его наемников «идут «восстанавливать справедливость».

С этого началась трагикомедия в нескольких актах, которая в дальнейшем получила название «бунт Пригожина». В Москве ночью с испуга начали перемещать бронетехнику. Тем временем наемники «Вагнера» с тяжелой техникой уже появились на улицах Ростова. А Пригожин в очередном аудио заявил: «вагнеровцы» «пересекли во всех местах государственную границу» и входят в Ростов. Утром 24 июня в российских telegram-каналах появились сообщения о сбитии «вагнеровцами» вертолетов ВКС РФ. А наемники во главе со своим предводителем захватили штаб Южного военного округа РФ в Ростове.

Оттуда Пригожин сделал заявление о том, что ждет Шойгу и Герасимова, а также объявил о «походе на Москву». Спустя почти половину суток после начала событий Путин таки нашел, что сказать, и записал обращение, заявив об «измене» и «мятеже». В течение дня болельщики всего украинского сегмента Telegram вместе с иностранными разведками наблюдали за тем, как колонна техники «Вагнера», почти не встречая сопротивления, продвигается в сторону Москвы. В саму Москву тем временем стягивали тяжелую технику. Однако к вечеру стало известно: Пригожин «сдал назад». «Вагнеровцы» не дошли 200 км до Москвы.

«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин в аудио, опубликованном в telegram-канале.

До сих пор официальной версией причин такого «крутого разворота» называют звонок Пригожину от диктатора Беларуси Александра Лукашенко, который выступил посредником между финансистом «Вагнера» и перепуганным Путиным. Впоследствии «вагнеровцы» с фронта перебазировались в лагеря на территории РБ. Самого Пригожина за «бунт» официально никак не наказали. Но, как известно, военный преступник Путин не простил своего подельника Пригожина. 23 августа 2023 года самолет «Embraer Legacy 600», на борту которого находился Пригожин и основатель «Вагнера» ​​Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области РФ. Конечно, по официальной версии РФ, озвученной лично Путиным, опытные убийцы просто решили поиграть ручными гранатами на борту самолета. Однако многочисленные расследования СМИ и заявления разведок сводятся к тому, что самолет Пригожина либо сбила российская ПВО, либо подорвали взрывчаткой, которая находилась на борту.

Церковный праздник

23 июня – День святой Троицы (Пятидесятница). Троица символизирует триединство Бога: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Праздник посвящен событиям из Евангелия — схождению Святого Духа на апостолов, который наделил их особой силой, и они могли проповедовать Евангелие во всем мире и доносить весть об Иисусе как Спасителе всего человечества.

Народные приметы

Если на Троицу идет дождь, год будет урожайным.

Если день жаркий, то лето будет засушливым.

Если началась гроза, в этом году не будет орехов.

Если небо звездное, то осенью будет много грибов.

Что нельзя делать 23 июня

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя распивать крепкий алкоголь.

Нельзя купаться в открытых водоемах.