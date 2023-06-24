В Москву перебрасывают военную технику из приграничных регионов — ГУР МО
ГУР Минобороны Украины проинформировало о событиях, которые происходят в столице страны-агрессора — на фоне бунта ЧВК «Вагнер».
«В Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах», — в частности сообщили в telegram-канале Главного управления разведки.
По оценке украинских разведчиков, Москву готовят к осаде.
«В настоящее время Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выезде из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта. Приостановлены грузовые и почтовые перевозки. Проводится массовый досмотр автотранспорта с акцентом на большие закрытые фургоны», — сообщили в ГУР.
Также внутри РФ перекрывают трассы, ведущие в столицу.
«Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 «дон» (москва – воронеж – ростов-на-дону – краснодар – новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты», — проинформировали украинские разведчики.
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В ряде регионов РФ ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 14:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР Минобороны Украины проинформировало о событиях, которые происходят в столице страны-агрессора — на фоне бунта ЧВК «Вагнер»".