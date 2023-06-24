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В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом

Мир 12:29   24.06.2023
Оксана Горун
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом

Белгородский губернатор Гладков сообщил о том, как в области готовятся встречать бунтующих «вагнеровцев».

«Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны. Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению», — завил Гладков в обращении в своем telegram-канале.

Также он заявил, что все власти и силовики в Белгородской области — на местах и пообещал проинформировать местных жителей, если (или когда) «начнется».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородский губернатор Гладков сообщил о том, как в области готовятся встречать бунтующих «вагнеровцев»".