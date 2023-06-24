В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом

Белгородский губернатор Гладков сообщил о том, как в области готовятся встречать бунтующих «вагнеровцев».

«Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны. Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению», — завил Гладков в обращении в своем telegram-канале.

Также он заявил, что все власти и силовики в Белгородской области — на местах и пообещал проинформировать местных жителей, если (или когда) «начнется».