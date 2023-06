Части «Вагнера» стремятся к Москве — разведка Великобритании

Наемники взбунтовавшегося российского ЧВК «Вагнер» продвигаются на север через Воронежскую область. Направление — к Москве.

«В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине. Далее части «Вагнера» продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Есть очень мало свидетельств борьбы между «Вагнером» и российскими силами безопасности. Некоторые, вероятно, оставались пассивными, уступая «Вагнеру», — сообщили в официальной сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

