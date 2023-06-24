Части «Вагнера» стремятся к Москве — разведка Великобритании
Наемники взбунтовавшегося российского ЧВК «Вагнер» продвигаются на север через Воронежскую область. Направление — к Москве.
«В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине. Далее части «Вагнера» продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Есть очень мало свидетельств борьбы между «Вагнером» и российскими силами безопасности. Некоторые, вероятно, оставались пассивными, уступая «Вагнеру», — сообщили в официальной сводке разведки Министерства обороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 June 2023.
Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/K6An5jd2B8
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M3E5L0EHLB
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023
Украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что в Воронежской области силовики все-таки начали оказывать наемникам сопротивление.
«В Воронежской области начали выполнять приказ путина по нейтрализации ЧВК «Вагнер». Группировка прошла Ростовскую область, практически прошла Воронежскую, и только сейчас ей стали препятствовать. Паралич российской системы управления и власти в целом во всей своей красе», — оценил он происходящее.
Происходящее британские разведчики назвали «самым серьезным вызовом российскому государству за последнее время».
Читайте также: Путин назвал действия Пригожина изменой, а ситуацию в Ростове — сложной
«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис», — отметили они.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Части «Вагнера» стремятся к Москве — разведка Великобритании»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наемники взбунтовавшегося российского ЧВК «Вагнер» продвигаются на север через Воронежскую область. Направление — к Москве".