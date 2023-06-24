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Части «Вагнера» стремятся к Москве — разведка Великобритании

Мир 11:40   24.06.2023
Оксана Горун
Части «Вагнера» стремятся к Москве — разведка Великобритании

Наемники взбунтовавшегося российского ЧВК «Вагнер» продвигаются на север через Воронежскую область. Направление — к Москве.

«В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине. Далее части «Вагнера» продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Есть очень мало свидетельств борьбы между «Вагнером» и российскими силами безопасности. Некоторые, вероятно, оставались пассивными, уступая «Вагнеру», — сообщили в официальной сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

 

Украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что в Воронежской области силовики все-таки начали оказывать наемникам сопротивление.

«В Воронежской области начали выполнять приказ путина по нейтрализации ЧВК «Вагнер». Группировка прошла Ростовскую область, практически прошла Воронежскую, и только сейчас ей стали препятствовать. Паралич российской системы управления и власти в целом во всей своей красе», — оценил он происходящее.

Происходящее британские разведчики назвали «самым серьезным вызовом российскому государству за последнее время».

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«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис», — отметили они.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наемники взбунтовавшегося российского ЧВК «Вагнер» продвигаются на север через Воронежскую область. Направление — к Москве".