Главный политический приоритет РФ — сохранить Крым — Британская разведка
Тщательно продуманные средства защиты подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 11:55;
Корреспондент Разведка Минобороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тщательно продуманные средства защиты подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает…".