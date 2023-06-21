РФ считает украинские силы способными атаковать Крым — Британская разведка

Разведка Минобороны Великобритании заявила о том, что во время активной фазы украинского контрнаступления оккупанты прилагают значительные усилия, создавая оборонительные рубежи на подступах к полуострову Крым.

«На юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км севернее г. Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью», — сообщили разведчики в актуальной сводке 21 июня.

По оценкам Британской разведки, такие действия «подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым».

Сохранение контроля над оккупированным полуостровом специалисты из Великобритании назвали главным политическим приоритетом РФ.