РФ считает украинские силы способными атаковать Крым — Британская разведка
Разведка Минобороны Великобритании заявила о том, что во время активной фазы украинского контрнаступления оккупанты прилагают значительные усилия, создавая оборонительные рубежи на подступах к полуострову Крым.
«На юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км севернее г. Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью», — сообщили разведчики в актуальной сводке 21 июня.
По оценкам Британской разведки, такие действия «подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым».
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Сохранение контроля над оккупированным полуостровом специалисты из Великобритании назвали главным политическим приоритетом РФ.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведка Минобороны Великобритании заявила о том, что во время активной фазы украинского контрнаступления оккупанты прилагают значительные усилия, создавая оборонительные рубежи на подступах к полуострову Крым".