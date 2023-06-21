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РФ считает украинские силы способными атаковать Крым — Британская разведка

Мир 09:40   21.06.2023
Оксана Горун
РФ считает украинские силы способными атаковать Крым — Британская разведка

Разведка Минобороны Великобритании заявила о том, что во время активной фазы украинского контрнаступления оккупанты прилагают значительные усилия, создавая оборонительные рубежи на подступах к полуострову Крым.

«На юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км севернее г. Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью», — сообщили разведчики в актуальной сводке 21 июня.

По оценкам Британской разведки, такие действия «подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым».

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Сохранение контроля над оккупированным полуостровом специалисты из Великобритании назвали главным политическим приоритетом РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведка Минобороны Великобритании заявила о том, что во время активной фазы украинского контрнаступления оккупанты прилагают значительные усилия, создавая оборонительные рубежи на подступах к полуострову Крым".