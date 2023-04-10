В Украине решили, что ждет россиян и собственность в Крыму после деоккупации

На государственном уровне в Украине разрабатывают комплекс первоочередных действий, которые реализуют после деоккупации Крыма. Основные позиции уже понятны. О них в интервью «РБК-Украина» рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

После деоккупации Крыма Украине предстоит решить массу не только гуманитарных, но и юридических вопросов. За девять лет оккупации полуострова РФ на его территории незаконно поселилось немало россиян. Также продавалась и покупалась недвижимость, менялись собственники имущества и земли, выдавались различные документы и принимались судебные решения. Как интегрировать полуостров обратно в правовое поле Украины и что делать с гражданами страны-оккупанта, которые там находятся? С приближением контрнаступления ВСУ эти вопросы становятся все более насущными.

Первый неприятный «сюрприз» после деоккупации Крыма ожидает тех, кому последние девять лет там было «уютно и по-домашнему». Въехавщие за это время в Крым россияне, по словам Ташевой, «будут обязаны выехать согласно законодательству Украины, ведь находятся на нашей территории абсолютно незаконно».

«Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура как принудительное выдворение. Почти все граждане РФ, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинские миграционные органы», — пояснила представеитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Она отметила, что процесс выезда россиян из Крыма уже происходит, но пока речь не идет о массовом выезде. Также признаком неуверенности в российском будущем полуострова среди его жителей служит ситуация на рынке недвижимости. Он существенно просел, сейчас спроса фактически нет.

С той собственностью, которую за годы оккупации покупали и продавали в Крыму также будут разбираться.

«Среди них (соглашений о купле-продаже недвижимости — Ред.) есть те, по которым нет споров и те, которые могут быть обжалованы, — пояснила Тамила Ташева. — Может быть ситуация, что сначала произошла экспроприация имущества, а затем оно было передано другому лицу. Такое незаконное действие нужно верифицировать, пересмотреть и соответственно, вероятнее всего, вернуть имущество первому собственнику. Здесь возникает и вопрос о компенсационных механизмах».

Что касается выданных россиянами украинцам в оккупации документов, то их будут верифицировать.

«В любом случае люди там рожают детей, умирают, венчаются, наследство получают и т.д. И, конечно, они коммуницируют в данном случае с оккупационной администрацией. Но только за факт такой коммуникации, только за факт получения оккупационного документа однозначно ответственности не будет», — успокоила представитель Президента.

По ее словам, Украина не признает оккупационные паспорта, которые РФ насильно выдавала в Крыму.

«Наше видение такое, что должна быть определенная поэтапная верификация таких документов. Есть документы, которые в первую очередь нужно верифицировать, например, о рождении/смерти», — отметила она.

Также будут изучать и проверять все вынесенные за годы оккупации судебные решения — а их аж 1 млн 200 тыс. Автоматически их, естественно, не признают, так как, помимо банального криминала, людей в РФ отправляли в тюрьмы по политическим мотивам, в том числе — за проукраинскую позицию.

Также тщательно будут разбираться с госизменниками и коллаборантами. Первых однозначно ждут следствие и суд, в первую очередь — тех, кто изменил присяге (военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, ТОП-чиновников и так далее). К тем, кто работал на оккупационную власть, могут применить и другие меры — например, люстрацию, или даже амнистировать.

«Мы не хотим устраивать «охоту на ведьм», то есть наказывать всех!» — заверила Ташева.

В Крыму под определение «коллаборант» попадают десятки, если не сотни тысяч человек.

«Есть люди, которые работали в оккупационных администрациях, однако не участвовали в принятии управленческих решений, не нарушали права человека. Вряд ли необходимо будет привлекать к уголовной ответственности рядовых чиновников. Скорее, к таким лицам будут применены люстрационные меры. Люстрация – это не уголовная ответственность. Например, ограничение занимать должности в органах государственной власти Украины в течение определенного периода, 5-10-15 лет», — отметила представитель Президента в Крыму.

Она отметила, что сейчас продолжается этап разработки изменений в стратегии деоккупации Крыма, и заверила: «Ключевое – запрос на справедливость, который есть у общества, должен быть реализован».