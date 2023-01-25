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В мае планируем поехать охранять дачу Кучмы в Крыму — боец ТрО Харькова

Общество 09:38   25.01.2023
Оксана Горун
В мае планируем поехать охранять дачу Кучмы в Крыму — боец ТрО Харькова Фото: 229 батальон 127 бригады ТрО Харькова

Воин 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТрО Харькова с позывным «Снаряд» рассказал о начале полномасштабной войны и планах на весну 2023 года.

Игорь с позывным «Снаряд» в свое время служил в армии оператором С-300. Но затем добровольцем перешел на свободную должность минометчика в теробороне.

«Позже узнал, что мой расчет ПВО попал под ракетный обстрел, и никто не выжил. Если бы был не добровольцем, а пошел бы по мобилизации, то сидел бы в той же С-300… Наверное, мое время еще не пришло», — говорит воин.

Воин харьковской ТрО собирается в Крым весной 2
Фото: 229 батальон 127 бригады ТрО Харькова

Вспоминая начало боевых действий, Игорь признается: «Сначала действительно было мало боекомплекта. У нас был миномет, но не было порохов. И по факту мы были обычной пехотой, только таскали за собой миномет. Но во время освобождения Харьковщины ситуация исправилась. Нашли склад мин орков, и вручную таскали эти ящики под обстрелами. Но таскали и радовались! До сих пор используем».

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Настрой на будущее у Снаряда оптимистичный: «Планы? Ну, какие планы, в мае планируем ехать в Богдановку, в Крыму, там дача Кучмы, будем ее охранять», — смеется Игорь.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воин 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТрО Харькова с позывным «Снаряд» рассказал о начале полномасштабной войны и планах на весну 2023 года".