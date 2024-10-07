72-летнего американца осудили в РФ за участие в теробороне на Харьковщине
Московский горсуд приговорила 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима по статье о наемничестве за якобы участие в теробороне, сообщает «Медиазона».
Суд постановил конфисковать деньги американца — 142 300 гривен (около $3,4 тысячи).
Дело против пенсионера рассматривали в закрытом режиме. Прокуратура РФ требовала дать Хаббарду 7 лет колонии. Стивен Хаббард признал вину.
Следствие РФ считает, что Хаббард жил в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в тероборону города Изюм и получал за это не менее $1 тысячи. Через 2 месяца он попал в плен r россиянам.
Сестра Хаббарда Патриция Фокс сообщила Reuters, что пенсионер преподавал английский язык в разных странах, в том числе в Японии и на Кипре, в Украину он тоже приехал учить иностранному языку.
Фокс и еще один родственник Хаббарда сомневаются, что он мог признать вину, так как в таком возрасте учитель вряд ли взял бы в руки оружие хотя бы потому, что он имел скорее пророссийские взгляды.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: американец, английский азык, Изюм, рф, суд, тероборона, учитель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Московский горсуд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима за якобы участие в теробороне, сообщает «Медиазона».".