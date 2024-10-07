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72-летнего американца осудили в РФ за участие в теробороне на Харьковщине

Мир 17:45   07.10.2024
Оксана Якушко
72-летнего американца осудили в РФ за участие в теробороне на Харьковщине Фото: Getty Images

Московский горсуд приговорила 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима по статье о наемничестве за якобы участие в теробороне, сообщает «Медиазона».

Суд постановил конфисковать деньги американца — 142 300 гривен (около $3,4 тысячи).

Дело против пенсионера рассматривали в закрытом режиме. Прокуратура РФ требовала дать Хаббарду 7 лет колонии. Стивен Хаббард признал вину.

Следствие РФ считает, что Хаббард жил в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в тероборону города Изюм и получал за это не менее $1 тысячи. Через 2 месяца он попал в плен r россиянам.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс сообщила Reuters, что пенсионер преподавал английский язык в разных странах, в том числе в Японии и на Кипре, в Украину он тоже приехал учить иностранному языку.

Фокс и еще один родственник Хаббарда сомневаются, что он мог признать вину, так как в таком возрасте учитель вряд ли взял бы в руки оружие хотя бы потому, что он имел скорее пророссийские взгляды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Московский горсуд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима за якобы участие в теробороне, сообщает «Медиазона».".