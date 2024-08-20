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Тракториста из Харькова назвали шпионом и осудили в РФ на 10 лет за помощь ВСУ

Мир 18:22   20.08.2024
Оксана Якушко
Тракториста из Харькова назвали шпионом и осудили в РФ на 10 лет за помощь ВСУ

10 лет колонии строгого режима дал Санкт-Петербургский горсуд гражданину Украины Виктору Руденко из Харькова, которого признали виновным в шпионаже в пользу ВСУ.

Весной 2022 года, во время наступления россиян на Харьковщину, Руденко передал СБУ информацию о размещении мотострелковой бригады РФ, благодаря чему ВСУ уничтожили оккупантов.

На оглашении приговора стало известно, что Руденко задержали 24 апреля 2023 года и с того момента содержался под стражей. Как, где и при каких обстоятельствах задержали харьковчанина, неизвестно. Дело рассматривали в закрытом режиме, сообщает Медиазона.

Руденко не оспаривал предъявленное в суде обвинение, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном он не раскаивается, так как действовал в интересах своей родины.

Санкт-Петербургский горсуд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима с конфискацией средств преступления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 лет колонии строгого режима дал Санкт-Петербургский горсуд гражданину Украины Виктору Руденко из Харькова, которого признали виновным в шпионаже в пользу ВСУ.".