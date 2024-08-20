Тракториста з Харкова назвали шпигуном і засудили до 10 років за допомогу ЗСУ
10 років колонії суворого режиму дав Санкт-Петербурзький міськсуд громадянину України Віктору Руденку з Харкова, якого визнали винним у шпигунстві на користь ЗСУ.
Навесні 2022 року, під час наступу росіян на Харківщину, Руденко передав СБУ інформацію про розміщення мотострілецької бригади РФ, завдяки чому ЗСУ знищили окупантів.
Під час оголошення вироку стало відомо, що Руденка росіяни затримали 24 квітня 2023 року і з того моменту утримували під вартою. Як, де і за яких обставин затримали харків’янина, невідомо. Справу розглядали у закритому режимі, повідомляє Медіазона.
Руденко не заперечував пред’явлене в суді звинувачення, але винним себе не визнав, пояснивши, що в скоєному він не кається, бо діяв на користь своєї батьківщини.
Санкт-Петербурзький міськсуд призначив покарання як позбавлення волі строком на 10 років в ісправній колонії суворого режиму з конфіскацією засобів злочину.
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- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: Виктор Руденко, ЗСУ, рф, суд, харьковчанин, шпионаж;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 років колонії суворого режиму дав Санкт-Петербурзький міськсуд громадянину України Віктору Руденку з Харкова, якого визнали винним у шпигунстві на користь ЗСУ.".