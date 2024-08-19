45-річну харків’янку знайшли мертвою на горищі будинку у Трієсті в Італії
Італійське місто Трієст сколихнула таємнича загибель 45-річної харків’янки Жанни Руссу. Її напівголе тіло знайшли за два дні пошуків пізно ввечері у суботу 17 серпня на підлозі горища багатоквартирного будинку на вулиці Фабіо Північно, 20, повідомляє місцеве видання Trieste Prima.
Жінка втекла від війни та перебувала в Італії понад рік за програмою тимчасового захисту. Жанна разом зі своїми двома дітьми, один з яких неповнолітній, жила у квартирі, яка належала благодійній організації Італійський консорціум солідарності (ICS).
Жінка була родом із Харкова. В Україні у неї залишився чоловік, повідомляє “Телеграф”.
Про зникнення Жанни Руссу кілька днів тому повідомили співробітники ICS. За нею стежила психологічна служба Консорціуму, оскільки вона була дуже вразливою і страждала на алкоголізм. Останні кілька днів вона не поверталася додому і не повідомляла про себе жодних звісток, повідомляє RaiNews. Жінка проходила лікування і мала піти на прийом до психолога минулої п’ятниці, але так і не з’явилася, повідомляє IL GAZETTINO.
Як повідомляють італійські ЗМІ, жінку знайшли у спідній білизні. Поруч із жінкою знайшли халат, а також сумку з розкиданими речами. За даними поліції, на тілі жінки немає явних ознак насильства.
Існує вірогідність того, що Жанна Руссу, 45-річна громадянка України, знайдена мертвою минулої суботи ввечері в будівлі на вулиці Фабіо Північно, 20, була не одна напередодні своєї смерті. Це лише одна з численних гіпотез і версій, які висувають слідчі у справі, яка вкотре вразила місто Трієст. Не стільки через виявлення тіла – воно не перше у Трієсті, скільки через великий ореол таємниці, що оточує історію на цьому етапі розслідування.
Жанна приїхала до Італії минулого року. У квартирі вона проживала разом з іншими українками (одна з них дзвонила у 112) та двома дітьми. Що робить справу ще туманнішою, так це розташування тіла. Воно знаходилося на сходах, а сумочка недалеко від нього внаслідок можливого падіння чи принаймні необережного руху. Усі версії залишаються відкритими: від самогубства до гіпотези про те, що хтось міг убити жінку.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Італійське місто Трієст сколихнула таємнича загибель 45-річної харків’янки Жанни Руссу. Її напівголе тіло знайшли за два дні пошуків пізно ввечері у суботу 17 серпня на підлозі горища багатоквартирного будинку на вулиці Фабіо Північно, 20, повідомляє місцеве видання Trieste Prima.".