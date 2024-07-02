Спека жене туристів із півдня Європи в прохолодні краї – Тhe Guardian

Зміна півдня Франції чи Майорки на Велику Британію чи Скандинавію, але підвищення температури ламає звички туристів, пише Тhe Guardian.

Як і багато парижан, Матильда ​​Мартен раніше збігала на південь Франції в розпал літа. Але три роки тому спека, що виснажує, змусила її переглянути поїздки в регіон, де вона виросла і живуть її батьки.

«Підвищення температури стало переломним моментом», — сказала 51-річна вчителька після випадку, що стався кілька років тому: «Влітку ми були недалеко від Перпіньяна і страждали від спеки. Той тиждень був який завгодно, але тільки не приємним. Часом було важко дихати. Мої батьки, які мешкають у Ніцці, неодноразово говорили мені стурбованим тоном, що дощу не було вже кілька місяців».

З того часу вона воліє їздити на поїзді в прохолодніші місця в розпал літа – цього року вона вирушить у похід уздовж південного узбережжя Англії – а на південь Франції поїде навесні або восени. «Там не так спекотно, а море іноді ще тепле. Минулого року мої батьки обідали в саду до грудня. Цей район страждає від зміни клімату та посухи».

У міру посилення виснажливої ​​спеки та збільшення частоти лісових пожеж Мартін стала одним із багатьох європейських мандрівників, які змінили свій підхід до планування відпустки. Згідно з опитуванням Європейської комісії з туризму (ETC), троє з чотирьох (76%) європейських мандрівників адаптують свою поведінку до кліматичної кризи.

Цього року ETC почав опитувати респондентів про те, як надзвичайна кліматична ситуація впливає на їхні плани подорожей.

За даними опитування ETC, третина (33,7%) європейців заявили, що уникають місць, де можливі екстремальні погодні явища, а 17,3% заявили, що роблять це, уникаючи місць із екстремальними температурами. Трохи більше ніж 16% шукали місця для відпочинку з більш стабільними погодними умовами. Майже кожен десятий (8,5%) заявив, що змінює місяці своїх подорожей, а кожен десятий мандрівник заявив, що переймається екстремальними погодними умовами.

Але поряд з цим звіт ETC, в якому взяли участь респонденти з Німеччини, Великобританії, Франції, Нідерландів, Італії, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, Польщі та Австрії, як і раніше, виявив, що липень і серпень залишаються найпопулярнішими місяцями для подорожей з травня до жовтня, як і тепліші напрямки — Італія, Іспанія, Франція та Греція — як і раніше, залишаються головними напрямками.

Перевага до відпочинку у «проміжний сезон» — місяці по обидва боки від традиційного високого сезону липня та серпня — виявилася більш вираженою серед мандрівників із Великобританії. Останні доступні дані від ABTA — Асоціації подорожей, торгової асоціації туроператорів та турагентів Великобританії, припускають, що жовтень, травень та червень наразі є найпопулярнішими місяцями для відпочинку за кордоном.

Деякі туристичні компанії також повідомляють про зростання інтересу до більш прохолодних напрямків. Лора Грінман, керуючий директор Magnetic North Travel, туроператора, що спеціалізується на відпочинку в прохолодніших краях, сказала, що запити на сімейний відпочинок від клієнтів із Великобританії та Ірландії подвоїлися на літо 2024 року порівняно з минулим роком. Також спостерігалося зростання серед пар. “Майже всі ці клієнти називають причиною вибору Скандинавії прохолодніше літо, ніж в інших європейських країнах”, – сказала Грінман.

Також відображаючи цю тенденцію, оператор невеликих групових турів Intrepid Travel повідомив про 40% зростання бронювань на скандинавські напрями в порівнянні з минулим роком серед клієнтів з Великобританії, сказала Хейзел Макгуайр, генеральний менеджер компанії у Великобританії та Ірландії. Небезпечно високі температури призвели до того, що з минулого року компанія більше не проводить піші походи до Іспанії, Туреччини та Португалії в липні та серпні.

38-річний Стівен Браун був серед тих, хто змінив блискучі моря Середземномор’я на суворі північні краєвиди. В останні роки Браун, інженер-програміст із Лондона, повернувся до Шотландського нагір’я — рішення, підкріплене тим фактом, що столиця, як і південна Європа, також переживала хвилі тепла останніми роками.

«Мені тут достатньо тепла – ми живемо у квартирі на верхньому поверсі, де дуже спекотно. Я почуваюся пораненим після того, як два роки тому сидів у спідній білизні в 40-градусний день. Я відчував жар, коли дихав. Мій порятунок — можливість вирушити на північ», — сказав Браун, додавши, що можливість подорожувати без перельотів також була ключовим фактором.

«Окрім того, що це сумісне з проблемами клімату, це допомогло мені вгамувати свербіж від активного відпочинку на відкритому повітрі».

Окрім піших походів, каякінгу та їзди на велосипеді, Браун часто відвідує райони, де реалізуються місцеві ініціативи щодо відновлення природи. «Чудово бачити, як іде робота з відновлення безплідних ландшафтів, і це вселяє в мене оптимізм щодо майбутнього».

Цього літа Браун, окрім відвідування околиць озера Лох-Ломонд, вперше вирушить до Норвегії, щоб провести тиждень у «піших походах і сплавах на байдарках фіордами».

Едуардо Сантандер, генеральний директор Європейської комісії з подорожей, сказав: «Заглядаючи наперед, ми очікуємо, що зміна погодних умов може вплинути на сезонні туристичні потоки в Європі. Прохолодніші напрямки можуть стати популярними влітку, і мандрівники можуть все частіше вибирати південну Європу для візитів навесні та восени, уникаючи пікових місяців».

Хоча батьківщина Луки Гояроли, Майорка, широко вважається літнім раєм, у середині серпня він на місяць вирушить до Швеції. На Балеарських островах посилилася спека, але не тільки вона змусила Гоярролу та його дівчину вирішити провести час в іншому місці. Місцеві жителі платять високу ціну за надмірний туризм, вважає 36-річний художник та вчитель: «Я почуваюся щасливим та удачливим, називаючи це будинком, але він все більше стає елітним місцем. Острів перетворився на тематичний парк».

Пара планує залишитись у Стокгольмі на місяць після того, як дівчина Гояроли обмінялася будинками з колегою у Швеції. Місце призначення було менш важливим, ніж можливість відпочити: «Будь-яке інше місце підійшло б, якби було трохи прохолодніше і не так багатолюдно».

«Можливо, 10 років тому я б і не мріяв про це — літо тут було чудовим. Раніше було легко переносити спеку — просто йшов у море. Але тепер я навіть не думаю про те, щоби піти на пляж», — сказав Гояррола.