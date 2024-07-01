Місяць контрастів: харківські синоптики розповіли, чим дивував червень

Погоду у червні у Харкові та області у Регіональному центрі з гідрометеорології називають контрастною. У першій половині місяця було сухо та спекотно, у другій – зливи, град та шквали.

Тому, констатують синоптики, спекотна та посушлива половина місяця була переважно малосприятливою для зростання та розвитку сільськогосподарських культур. Запаси вологи у метровому шарі ґрунту оцінювалися як незадовільні.

Коли стало прохолодніше та почалися дощі, умови для подальшої вегетації та формування врожаю пізніх культур (соняшника, кукурудзи, сої та інших) значно покращилися.

На кінець місяця посуха спостерігалася лише у північно-східній частині області, але умови для збирання врожаю та польових робіт були задовільними.