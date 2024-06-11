Що буде з урожаєм: посуха панувала на Харківщині в першій декаді червня
У першій декаді червня на Харківщині посилювалася посуха. Умови для всіх сільськогосподарських культур погіршувалися – рослини страждали від нестачі вологи та високих температур повітря та ґрунту.
Про це пише Регіональний центр із гідрометеорології.
Ефективні опади (22 – 27 мм) були лише у центральній та південно-західній частинах регіону, там вологозапаси орного шару ґрунту дещо поповнилися. На решті території відбувалося інтенсивне зниження таких запасів у всіх шарах ґрунту.
Через спеку сільськогосподарські культури розвивалися з випередженням середніх строків. В озимої пшениці на більшості площ відмічалася молочна стиглість зерна. У ярого ячменю розпочалося колосіння, горох був переважно у фазах цвітіння та формування бобів, у кукурудзи тривало листоутворення.
Попри всі ці умови, стан посівів характеризують як задовільний.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дожди, засуха, осадки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У першій декаді червня на Харківщині посилювалася посуха. Умови для всіх сільськогосподарських культур погіршувалися – рослини страждали від нестачі вологи та високих температур повітря та ґрунту".