Що буде з урожаєм: посуха панувала на Харківщині в першій декаді червня

У першій декаді червня на Харківщині посилювалася посуха. Умови для всіх сільськогосподарських культур погіршувалися – рослини страждали від нестачі вологи та високих температур повітря та ґрунту.

Про це пише Регіональний центр із гідрометеорології.

Ефективні опади (22 – 27 мм) були лише у центральній та південно-західній частинах регіону, там вологозапаси орного шару ґрунту дещо поповнилися. На решті території відбувалося інтенсивне зниження таких запасів у всіх шарах ґрунту.

Через спеку сільськогосподарські культури розвивалися з випередженням середніх строків. В озимої пшениці на більшості площ відмічалася молочна стиглість зерна. У ярого ячменю розпочалося колосіння, горох був переважно у фазах цвітіння та формування бобів, у кукурудзи тривало листоутворення.

Попри всі ці умови, стан посівів характеризують як задовільний.