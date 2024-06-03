Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС
Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: невдовзі з’являться головні шкідники сільськогосподарських культур – гусениці совок.
Совки – це нічні метелики різних видів, які відкладають яйця на рослинах, їхніх залишках та поверхні ґрунту. Гусениці листогризучих совок об’їдають листя, молоді стебла, пагони, бутони та суцвіття сільськогосподарських культур, а гусениці підгризаючих совок – коріння або стебла на поверхні ґрунту.
Цими шкідниками можуть бути уражені посіви цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику та картоплі.
Початок появи гусениць очікують у найближчі 7-14 днів. Позбутися їх можна за допомогою інсектицидів.
“Сільгосптоваровиробникам рекомендується взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними до використання інсектицидами, дотримуючись регламентів їхнього застосування та зі забезпеченням збереження корисної ентомофауни й медоносних бджіл”, – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Читайте також: Як виживають аграрії Харківщини: нові загрози та програми підтримки (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: аграрии, госпродпотребслужба, гусеницы, сельское хозяйство, совки, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 16:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: невдовзі з’являться головні шкідники сільськогосподарських культур – гусениці совок".