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Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС

Економіка 16:43   03.06.2024
Олена Нагорна
Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС

Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: невдовзі з’являться головні шкідники сільськогосподарських культур – гусениці совок.

Совки – це нічні метелики різних видів, які відкладають яйця на рослинах, їхніх залишках та поверхні ґрунту. Гусениці листогризучих совок об’їдають листя, молоді стебла, пагони, бутони та суцвіття сільськогосподарських культур, а гусениці підгризаючих совок – коріння або стебла на поверхні ґрунту.

Цими шкідниками можуть бути уражені посіви цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику та картоплі.

Початок появи гусениць очікують у найближчі 7-14 днів. Позбутися їх можна за допомогою інсектицидів.

“Сільгосптоваровиробникам рекомендується взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними до використання інсектицидами, дотримуючись регламентів їхнього застосування та зі забезпеченням збереження корисної ентомофауни й медоносних бджіл”, – зазначили у Держпродспоживслужбі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: невдовзі з’являться головні шкідники сільськогосподарських культур – гусениці совок".