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Главный вредитель скоро активизируется на Харьковщине — срочное сообщение ГППС

Общество 16:43   03.06.2024
Елена Нагорная
Главный вредитель скоро активизируется на Харьковщине — срочное сообщение ГППС

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: вскоре появятся главные вредители сельскохозяйственных культур — гусеницы совок.

Совки — это ночные бабочки разных видов, которые откладывают яйца на растениях, их остатках и поверхности почвы. Гусеницы листогрызущих совок объедают листья, молодые стебли, побеги, бутоны и соцветия сельскохозяйственных культур, а гусеницы подгрызающих совок — корни или стебли на поверхности почвы.

Этими вредителями могут быть поражены посевы сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и картофеля.

Начало появления гусениц ожидают в ближайшие 7-14 дней. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.

«Сельхозтоваропроизводителям рекомендуется взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 16:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: вскоре появятся главные вредители сельскохозяйственных культур — гусеницы совок.".