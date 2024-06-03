Главный вредитель скоро активизируется на Харьковщине — срочное сообщение ГППС
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: вскоре появятся главные вредители сельскохозяйственных культур — гусеницы совок.
Совки — это ночные бабочки разных видов, которые откладывают яйца на растениях, их остатках и поверхности почвы. Гусеницы листогрызущих совок объедают листья, молодые стебли, побеги, бутоны и соцветия сельскохозяйственных культур, а гусеницы подгрызающих совок — корни или стебли на поверхности почвы.
Этими вредителями могут быть поражены посевы сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и картофеля.
Начало появления гусениц ожидают в ближайшие 7-14 дней. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.
«Сельхозтоваропроизводителям рекомендуется взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел», — говорится в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: аграрии, госпродпотребслужба, гусеницы, сельское хозяйство, совки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 16:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: вскоре появятся главные вредители сельскохозяйственных культур — гусеницы совок.".